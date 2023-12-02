الاحتلال يقصف الطواقم الطبية التى تحاول انتشال الشهداء والجرحى بغزة

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنازل في عدة مناطق من قطاع غزة.

وأضافت أنه تم انتشال وإنقاذ أكثر من 300 فلسطيني بينهم شهداء وجرحى جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا حيث استشهد نحو 100 فلسطيني جرّاء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية على رءوس ساكنيها.