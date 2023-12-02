"عمال المرافق" يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة هشام فؤاد، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، والذي جاء تحت عنوان “المرافق العامة تنتخب الرئيس”، التأييد الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الذي ينتهي التصويت بها بالخارج اليوم، على أن تجرى بالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ من نفس شهر ديسمبر الجارى.

وأكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر استمرار الاتحاد وتنظيماته النقابية فى عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى رسالة للعالم كله أننا خلف الفيادة السياسية دعما للحفاظ على الامن والاستقرار الذى تشهده قلاع الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعى التأمين الصحى وقانون العمل سيحققا أعلى معدلات الامان الوظيفى تساهم فى احداث طفرة اجتماعية.

وقال، إن عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي استكمالا لمواصلة وإقامة المشروعات القومية العملاقة، حيث يعد مشروع قناة السويس الذي ساهم في دعم الاقتصاد القومي وإنشاء 28 محطة كهرباء أنتجت 25 ألف ميجا وات، بخلاف المشروعات الأخرى قد غيرت من ملامح مصر ووضعتها في مصاف الدول التي تنطق اقتصادا يتوافق وأدوات العالم الحديث.

فؤاد: التنوع العمراني الجغرافي وفر وظائف مستحدثة

فيما وجه رئيس المؤتمر هشام فؤاد، رسالة الى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكد فيها الاصطفاف خلف الرئيس من أجل استكمل بناء مصر الحديتة، مجددا العهد بدوران الانتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

وأضاف، أن 500 ألف عامل من أعضاء تصنيف نقابة المرافق يؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى للتطبيق الاحترافي عند تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وبخاصة المرافق العامة والتى دعمت من أصول البنية التحتية المستدامة الممثلة فى كل المسارات على مستوى المحافظات والتى ساهمت فى صناعة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية وتجارية وفرت العديد من فرص العمل المستحدثة.

وقال فؤاد، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بالعمل ليل نهار لتطوير منظومة المرافق من أجل جذب استثمارات بغرض انشاء مناطق لوجستية وتجارية لتأتى كواحدة من الانجازات التى توفر قدرًا كبيرا من أشكال أسواق العمل المنظم.

وأعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء التأييد الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الدولة لاستكمال المشروعات الكهربائية الضخمه التى حققت نقلة نوعية فى مجالات الطاقة مؤكدة أن شبكات الكهرباء المصرية تصاهى شبكات الكهرباء العالمية داعية عمال مصر للنزول بكثافة للمشاركة بالانتخابات.

واكد المحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بقطاع الكهرباء ان دعم قطاع المرافق للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ياتى استمرارا لمعطيات ومفردات توفير الامن والاستقرار الذى تشهده البلاد مؤكدا ان التلاحم بين جميع قوى الشعب شعب ورئيس وعمال زفلاجين ومراة وشباب وشرطة والجيش الذى يجتل المرتبة الرابعة عالميا يمثل قيمة عظيمة لمصر.

وأشار الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الى المشروع الاعظم فى تاريخ مصر وهو حياة كريمة الذى يلقى دعما ا كبيرا من الرئيس السيسى داعيا المؤتمر الخروج بكثافة لانتخاب المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وثمن عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة البناء والاخشاب دور عمال المرافق فى تنفيذ المشروعات القومية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا حرص عمال مصر وفى القلب عمال المرافق المشاركة بالعرس الانتخابى ايام ١٠ و١١ ز١٢ من شهر ديسمبر الجارى.

شارك بفاعليات المؤتمر نواب وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام منهم محمد حنفى وكامل عبد المقصود ونواب نقابة المرافق احمد فهمى وعصام مباشر وعلى خلاف ومحمد حسن الامين العام ورضا الدغيدى امين الصندوق بالاضافة لاعضاء محلس ادارة النقابة ورؤساء واعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة المرافق العامة.

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