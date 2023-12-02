اللواء نصر سالم: إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وترفض الهدنة (فيديو)

أعرب اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن استنكاره للمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تشكل "إبادة جماعية" تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار سالم، في حديث هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن جيش الاحتلال فشل في السيطرة على المقاومة الفلسطينية "حماس"، التي استطاعت تحديه وإحباط مخططاته، رغم الحصار والقصف الذي يتعرض له القطاع منذ قرابة شهرين.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتقويض أي جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول البقاء في السلطة على حساب دماء الفلسطينيين.