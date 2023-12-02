كشف ملابسات واقعة اعتداء طالب على آخر بقطعة خشبية

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع فيس بوك تضمن تعدي شخص على آخر باستخدام قطعة خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن تعدي شخص على آخر بقطعة خشبية وقيام آخر بتصوير الواقعة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المجني عليه (طالب – مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله اتهم (طالب) بالتعدي عليه بعصا خشبية وقيام (عاطل) بتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك" لسابقة قيامه بالسخرية من المتهم الأول حال لهوهما بالشارع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى التصوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.