السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أهمية المشاركة بالانتخابات.. تفاصيل لقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك بكهنة الإيبارشية البطريركية

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

التقى صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

شارك في اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث تضمن الاجتماع محاضرة روحية، ألقاها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني بعنوان "زمن الرب وزمن الإنسان".

تضمن اللقاء عرض الأب البطريرك لأبزر ما تم خلال المسيرة السينودسية للكنيسة الكاثوليكية، في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى بعض التوصيات الرعوية من غبطته، إلى كهنة الإيبارشية.

وأكد الأنبا باخوم على موضوع السنة الرعوية للإيبارشية: الصلاة، حيث تم تكوين لجنة، لدراسة الفاعليات، والموضوعات الخاصة به، كما أشار نيافته إلى أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوعية، وتشجيع الرعايا على ذلك. واختتم اليوم بالصلاة.

ويتخلل صوم الميلاد المجيد شهر كيهك او مايعرف بالشهر المريمي والذي وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 9 ديسمبر المقبل، لبدء شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

تسبحة الشهر المريمي

صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي يشترك جميعها في نفس الترتيب.

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك كهنة الإيبارشية البطريركية بدار سيدة السلام الأنبا باخوم كنيسة الكاثوليكية

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