السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد حمدى لضمه فى يناير المقبل

الزمالك
الزمالك

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع أحمد حمدي، لاعب فريق مونتريال الكندي السابق للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويعكف مسئولو الزمالك حاليًا على حل مشكلة إيقاف القيد في يناير المقبل؛ حتى يتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة.

ويرغب مسئولو الزمالك في ضم أحمد حمدي وسط الإعجاب الشديد بمستواه.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لسد النقص في بعض المراكز داخل الفريق في الوقت الحالي، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات هامة وصعبة على كل المستويات والحاجة إلى سد النقص في أسرع وقت حتى يتمكن الفريق من مواصلة المنافسة، سواء على مستوى بطولة الدوري أو الكونفدرالية.

وجاء فسخ تعاقد أحمد حمدي مع مونتريال الكندي وكونه حر ليسهل من اتمام الصفقة لإدارة الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سوار الغيني غدًا الأحد في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

الاجتماع الفني
وعقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسئول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب إفريقي أبونجيل توم.

الزمالك أحمد حمدي فريق مونتريال الكندي مونتريال فريق مونتريال القلعة البيضاء الكونفدرالية

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة