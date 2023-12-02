تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد حمدى لضمه فى يناير المقبل

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع أحمد حمدي، لاعب فريق مونتريال الكندي السابق للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويعكف مسئولو الزمالك حاليًا على حل مشكلة إيقاف القيد في يناير المقبل؛ حتى يتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة.

ويرغب مسئولو الزمالك في ضم أحمد حمدي وسط الإعجاب الشديد بمستواه.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لسد النقص في بعض المراكز داخل الفريق في الوقت الحالي، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات هامة وصعبة على كل المستويات والحاجة إلى سد النقص في أسرع وقت حتى يتمكن الفريق من مواصلة المنافسة، سواء على مستوى بطولة الدوري أو الكونفدرالية.

وجاء فسخ تعاقد أحمد حمدي مع مونتريال الكندي وكونه حر ليسهل من اتمام الصفقة لإدارة الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سوار الغيني غدًا الأحد في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

الاجتماع الفني

وعقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسئول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب إفريقي أبونجيل توم.