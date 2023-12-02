السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيرو يتغلب على فالنسيا بثلاثية ويتصدر الليجا مؤقتًا

جيرونا
جيرونا

تغلب جيرونا على نظيره فالنسيا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وواصل جيرونا عناده في منافسة قطبي الليجا على صدارة الليجا، وعاد للصدارة بـ 38 نقطة.

تقدم فريق فالنسيا بإحراز هدفه الوحيد عن طريق لاعبه هوجو دورو في الدقيقة 56 وبعدها أدرك فريق جيرونا التعادل عن طريق لاعبه كريستيان ستواني في الدقيقة 82، تقدم جيرونا بإحراز هدفه الثاني عن طريق كريستيان موسغويرا، لاعب فالنسيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90، ألغى حكم اللقاء هدفا ثالثا لجيرونا سجله لاعبه سافيو دي أوليفيرا بداعى وجود تسلل وذلك بعد الرجوع لتقنية الفار، لتنتهي المباراة بتحويل فريق جيرونا تأخره بهدف أمام ضيفه فالنسيا الى فوز بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة، تصدر فريق جيرونا جدول ترتيب الليجا الإسبانية مؤقتا بعد أن ارتفع رصيده إلى 38 نقطة يليه بفارق ثلاث نقاط فريق ريال مدريد، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 19 نقطة في المركز الحادى عشر.

جيرونا فالنسيا الدوري الاسباني الليجا ريال مدريد

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