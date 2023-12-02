مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" في الوادي الجديد لدعم المرشح الرئاسي السيسي (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت للمصريين في الخارج أمس الجمعة.

وتوافد المئات من أهالي محافظة الوادي الجديد، لدعم وتأييد المرشح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة، واستكمال ماحققه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.

ويسعى حزب مستقبل وطن إلى تنظيم المؤتمرات بهدف تعزيز التواصل بين الشعب والقيادة السياسية، وتأكيدًا للتفاهم والتضامن في سبيل تحقيق تطلعات مصر المستقبلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استكمال ما تم من انجازات ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

واستهدف هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد إلى توجيه رسالة قوية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، وإظهار التأييد الشعبي لسياساته وإنجازاته، وحرص حزب مستقبل وطن على تعليق البنارات في جميع انحاء المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وشهد المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حضور المئات من المواطنين ليعلنوا تأييدهم للمرشح فى المرحلة القادمة لاستكمال مسيرته.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وفي سياق آخر، بدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0v2lXnZ20-mVrYSiT8kRw6z5htPag8yOD5LlVt5zqSbOSFVCoJy56kp_4&v=jBGfk6YgXqc&feature=youtu.be