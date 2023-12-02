السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجالية المصرية بجنيف تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في جنيف، على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، تزامنًا مع فتح باب التصويت للمصريين بالخارج لليوم الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في جنيف إقبالًا كبيرًا من أبنا الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

txt

فرنسية الأصل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية.. فما سر مشاركتها؟ (فيديو)

txt

بأنبوبة أكسجين وكرسى متحرك.. مصرى بالكويت يصر على التصويت فى انتخابات الرئاسة

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

IMG-20231202-WA0018
IMG-20231202-WA0018
IMG-20231202-WA0017
IMG-20231202-WA0017
IMG-20231202-WA0016
IMG-20231202-WA0016
الجالية المصرية السفارة المصرية في جنيف السفارة المصرية جنيف الانتخابات الرئاسية 2024 الجالية الانتخابات الرئاسية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات رئاسة الجمهورية في جنيف

مواد متعلقة

بأعلام مصر.. الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تصوت بانتخابات الرئاسة

الجالية المصرية فى إيطاليا تصوت بكثافة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

مصرية من باريس: حرصنا على المشاركة فى انتخابات الرئاسة رغم برودة الطقس (فيديو)

المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى (فيديو)

المصريون بروسيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني (فيديو)

الانتخابات الرئاسية.. المصريون في مدريد يدلون بأصواتهم لليوم الثاني (فيديو)

استمرار توافد المصريين بالأردن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المصريون فى تونس يتوافدون على السفارة للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة