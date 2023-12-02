السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون فى فرنسا يتوافدون على لجان الاقتراع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

الانتخابات
الانتخابات

واصل أبناء الجالية المصرية في فرنسا التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية، اليوم السبت، للتصويت في اليوم الثاني على التوالي، في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت أمس للمصريين بالخارج.

وفتحت السفارة المصرية في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام المصريين المقيمين بالأراضي الفرنسية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت أمس ولمدة ثلاثة أيام.

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي وغيرها التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.

الانتخابات الرئاسية 

https://youtu.be/cQSjlRHV074

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا أيام الجمعة والسبت والأحد وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

ويطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم السبت غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية من أمس يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، أيام تصويت المصريين فى الخارج.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

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