مواطنون مصريون فى هولندا: الرئيس السيسى أنقذ مصر فى أصعب الفترات (فيديو)

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في هولندا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة.

وبدأت السفارة في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي لـ هولندا، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريون في هولندا

قالت نجوى عبدالعزيز، مواطنة مصرية مقيمة بهولندا، إنها جاءت إلى اللجنة الانتخابية لتدلي بصوتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما له من إنجازات عديدة خلال فترة توليه الحكم.

وأكدت جيهان عبدالعال، مواطنة مصرية مقيمة في هولندا، أنها اختارت انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي وأسرتها، لأنه أنقذ مصر في أصعب الفترات "جه وخلانا مرتاحين وبنعرف ننام"، موضحة أن الأزمة الاقتصادية يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط.

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.