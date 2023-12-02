السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون مصريون فى هولندا: الرئيس السيسى أنقذ مصر فى أصعب الفترات (فيديو)

الانتخابات في هولندا
الانتخابات في هولندا

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في هولندا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني للتصويت، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الجمعة.

وبدأت السفارة في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي لـ هولندا، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

سفيرنا ببروكسل: زيادة أعداد المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية خلال اليوم الثانى

المصريون في هولندا

قالت نجوى عبدالعزيز، مواطنة مصرية مقيمة بهولندا، إنها جاءت إلى اللجنة الانتخابية لتدلي بصوتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما له من إنجازات عديدة خلال فترة توليه الحكم.

وأكدت جيهان عبدالعال، مواطنة مصرية مقيمة في هولندا، أنها اختارت انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي وأسرتها، لأنه أنقذ مصر في أصعب الفترات "جه وخلانا مرتاحين وبنعرف ننام"، موضحة أن الأزمة الاقتصادية يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط.

الانتخابات الرئاسية 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

هولندا الرئيس السيسي مصر بالانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية في مصر

مواد متعلقة

اليوم الثاني| المصريون في هولندا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة