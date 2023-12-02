خالد أنور: سعيد بعرض حكاية "تحت الحزام" على Cbc

قال الفنان خالد أنور إنه سعيد بانطلاق أولى حلقات حكاية “تحت الحزام” من مسلسل حدث بالفعل على شاشة قناة cbc.

وأكد أن العمل مأخوذ عن قصص حقيقية تم تقديمها بصورة مشوقة ومختلفة اعتمدت على تسليط الضوء على الأبعاد النفسية للجرائم.

وأضاف أن العمل إمام نجمة مثل غادة عبد الرازق كان مثل مباراة تمثيلية واستمتعت بالعمل معاها بشكل كبير واستفدت من هذه التجربة.

ووجه خالد أنور الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حرصها على تقديم كل أنواع الدراما للجمهور.

قصة حكاية تحت الحزام

وحكاية “تحت الحزام” جزء من حكايات منفصلة متصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاه من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، وتجسد شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

يعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل «حدث بالفعل» لـ غادة عبدالرازق

ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من سلمى أبوضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.