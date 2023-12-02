السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية: التصويت فى اليوم الثانى بالخارج يتزايد دون مخالفات انتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمرار متابعتها للعملية الانتخابية في الخارج، حيث استمر انعقاد الغرفة على مدار الـ24 ساعة حسب فروق التوقيت كل دولة، وتبدأ اللجان الساعة 9 صباحًا وتغلق الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقد بدأ اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة أمس الجمعة في دولة نيوزيلندا، حيث كانت الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي لنيوزيلندا بفارق توقيت 11 ساعة عن القاهرة، وتم فتح باب اللجان على مستوى العالم في التوقيت المحدد دون تأخير إلا تأخير لمدة 10 دقائق في السفارة المصرية في لبنان ثم انتظمت العملية الانتخابية بدون أي مشكلات.

غرف عمليات حملات المرشحين 

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانات غرف العمليات للحملات الرسمية للأربع مرشحين للرئاسة، وقد أكدت حملات المرشحين جميعًا انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات ولم يتقدم أي منهم بأي شكوى من سير العملية الانتخابية.

تزايد أعداد الناخبين 

كما رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزايد أعداد الناخبين في بعض الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي وكذلك الصين، ولم ترصد الغرفة في اليوم الثاني أي مخالفات انتخابية في أي دولة حتى الآن، حيث أكد متابعو الغرفة في مختلف دول العالم انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد رصد متابعو الغرفة انخفاض أعداد الناخبين في أستراليا بسبب حالة الطقس السيئة حيث تساقطت أمطار رعدية منذ الصباح وقامت الجالية المصرية في أستراليا بتوفير أماكن مغطاة أمام السفارة وتوفير وسائل انتقال تسهيلا على الناخبين.

وتستمر الغرفة في المتابعة والرصد لكل دول العالم التي تجرى فيها الانتخابات وعددها 121 دولة في 137 سفارة وقنصلية.

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