السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية "التمكين الاقتصادي"

احتفالية التمكين
احتفالية التمكين الاقتصادي

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بلال حبش، نائبه لحضور فعاليات الاحتفالية السادسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية، بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف.

وفي ختام الاحتفالية تم تسليم دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين  جنيهًا لــ200 مستفيدًا، بواقع 30 ألف جنيهًا لكل فرد منها 15 ألف منحة "قرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع 3000  كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار  البروتوكول الموقع بين الأورمان ومؤسستي "حياة كريمة" و"أبو هشيمة الخير" للدعم الغذائي والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

حضر الاحتفالية من مؤسسة حياة كريمة العقيد علاء حامد مدير مكتب المؤسسة ببني سويف،الدكتور محمد جبر  المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف معاون المحافظ، ومحمد سيد سعد نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة. 

احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
احتفالية التمكين الاقتصادي
بني سويف حياة كريمه الأورمان التحالف الوطني مؤسسة ابو هشيمة الخير

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