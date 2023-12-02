السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة غدا

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات  القاهرة، غدا الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه في منطقة الأميرية، ما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي جهات التحقيق، بلاغ بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، مما تسبب في إصابة شخصين، أحدهما في حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة.

وتبيَّن من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين، قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه، لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجني عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، ما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة شاب طالب عاهة مستديمة منطقة الأميرية كلب

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