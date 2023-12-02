السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إلغاء رحلة بعثة اليونايتد لنيوكاسل بسبب سوء الأحوال الجوية

اليونايتد
اليونايتد

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، منذ قليل أن رحلة بعثة مانشستر يونايتد لمدينة نيوكاسل ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وألغيت الرحلة الجوية لليونايتد وسيضطر الفريق للسفر إلى نيوكاسل لمواجهة الفريق مساء اليوم لمدة 3 ساعات بالحافلة.

سيسعى مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت، عندما نواجه نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد (23 نقطة) في المركز السابع.

ويأمل مانشستر يونايتد في الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات واقترب خطوة نحو المربع الذهبي في البريميرليج.

كما يبحث اليونايتد، مواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي، وحصد فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة.

فيما يرغب نيوكاسل يونايتد في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الشياطين الحمر من أجل تحسين مركزه والاقتراب من المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد نيوكاسل اليونايتد اليونايتد ونيوكاسل الدورى الانجليزى

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