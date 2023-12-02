السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصرية من باريس: حرصنا على المشاركة فى انتخابات الرئاسة رغم برودة الطقس (فيديو)

مواطنة مصرية في باريس
مواطنة مصرية في باريس

قالت إحدى المواطنات المصريات مقيمة في باريس، إن هناك إقبالا كبيرا من قبل الناخبين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكدت أنه على الرغم من برودة الطقس إلا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في باريس للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وطالبت جميع المصريين المتواجدين في باريس بضرورة المشاركة في الانتخابات.

وتوافدت أعداد كبيرة من الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في باريس، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا في الساعات الأولى مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في باريس إقبالا كبيرا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

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سفيرنا بإيطاليا: المشاركة العالية في انتخابات الرسالة رسالة إيجابية بوعي المصريين

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توافد المصريين فى إريتريا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية في باريس 

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

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