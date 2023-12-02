السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 19 تعديا ومخالفات بناء عشوائي بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار نفذت 8 حالات إزالة لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف، حيث قامت  الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بإزالة 6 حالات خارج الحيز العمراني على مساحة 4 قراريط، وأوقف حي شمال شدة خشبية بشارع العاشر من رمضان، وجرى التحفظ على حديد التسليح وإزالة حالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بحوض بين الجسرين على مساحة قيراط، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

5 تعديات بمركز مطاي

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز أزالت 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بقطاعي “أبو عزيز” و"بردنوها"، وإزالة حالة تعد بحي غرب المدينة بإجمالي 5 حالات بمساحة 2 قيراط و10 أسهم وتمت الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين.ن

وأضاف اللواء هاني بدويا، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقريتى نزلة حسين والبرجايه تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ ٤ حالات تعدي إيقاف أعمال بناء مخالف حفر أساس على مساحة 4 قراريط بواقع 2.5 قيراط في نزلة حسين و1.5 قيراط في البرجاية في المهد، وجرى التعامل الفوري، وردم الحفر والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء وتم عمل محاضر للمتعدين لاتخاذ الإجراء القانوني.

وشدد رئيس المدينة على مواصلة أعمال الرصد الميدانى لوحدات حصر التعديات والإزالات وإبلاغ الجهات المختصة فور الرصد لتنفيذ الإزالة في المهد لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية والحماية من التبوير.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات مخالفات بناء عشوائي مراكز المنيا بني مزار ومطاي والمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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