المصريون في الجزائر يواصلون التوافد على اللجان الانتخابية ويهتفون "تحيا مصر"

واصل أبناء الجالية المصرية في الجزائر التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بالجزائر، اليوم السبت، للتصويت في اليوم الثاني على التوالي، في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت أمس للمصريين بالخارج.

وفتحت السفارة المصرية في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام المصريين المقيمين بالأراضي الجزائرية لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت أمس ولمدة ثلاثة أيام.

وحرص عدد من المصريين على الإدلاء بأصواتهم اليوم، وذلك من أجل المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وبالأمس، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالجزائرإلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بالجزائر، في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، والذي بدأ صباح الجمعة في التاسعة صباحا ولمدة ثلاثة أيام.

وعلى مدار اليوم، حرص أبناء الجالية المصرية بالجزائر منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وكانت البعثة الدبلوماسية المصرية بالجزائر اتخذت كل التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الجزائرية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة.