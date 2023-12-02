السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع المدنى بغزة: 27 شهيدًا فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى بحيى الزيتون والشجاعية

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، عن سقوط شهداء ومصابين في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الدفاع المدني في غزة إلى سقوط 20 شهيدًا فلسطينيًا في قصفٍ إسرائيلي لمنزل بحي الزيتون، و7 شهداء في قصفٍ آخر لمنزلين بحي الشجاعية في مدينة غزة.

ونوه الدفاع المدني في غزة بأن قوات الاحتلال تمنع الوصول للموقع.

جيش الاحتلال يستأنف حربه في غزة

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيه بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

غزة الدفاع المدني شهداء ومصابون تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة مدينة غزة

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