عامل يقتل جاره بسبب لعب الأطفال في أسيوط

شهد مركز منفلوط في محافظة أسيوط واقعة مأساوية، بعد أن أطلق عاملا النار على جاره بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

أقوال شقيق المجنى عليه

وقال شقيق المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بمركز منفلوط في أسيوط، بأن مشادة كلامية بسيطة نشبت بين شقيقه المجني عليه وبين المتهم بسبب لعب الأطفال، فالمتهم لم يتحمل لعب أي طفل في المنطقة بالقرب من منزله وكان يتشاجر مع جميع الأشخاص في المنطقة سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، وعندما توبَّع شقيقه قام المتهم بحمل سلاح ناري وأطلق النار عليه حتى أصبح جثة هامدة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بمركز منفلوط في أسيوط بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بسبب خلافات الجيرة بينهما، وأشار إلى أنه لم يستطع التحكم في نفسه خلال تشاجره مع المجني عليه وقام بالاعتداء عليه بسلاحه الناري.

قرارات النيابة

قررت النيابة العامة حبس المتهم الذي قتل جاره بواسطة سلاح ناري بسبب خلافات الجيرة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى، وأمرت النيابة العامة بالسماح بدفن المجني عليه بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة منفلوط في محافظة أسيوط من إحدى المستشفيات تفيد باستقبال جثة.

مزارع بها أعيرة نارية

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وعثر بحوزته على بندقية و2 خزينة وعدد من الطلقات واعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.