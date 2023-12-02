السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للملابس" يشارك في الدورة الـ16 من المعرض الدولي للملابس والمنسوجات

معارض الملابس الجاهزه
معارض الملابس الجاهزه

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة  ماري لويس بشارة المشاركة بالدورة الـ16 من المعرض الدولي للملابس والمنسوجات -  International Apparel & Textile Fair IATF - بمركز دبى التجارى العالمى  فى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلي 29 نوفمبر 2023.

وقالت  ماري لويس بشارة، إن المجلس شارك بجناح مكون من 9 مصانع مصرية تتبع قطاع الملابس الجاهزة من أعضاء المجلس وإن المعرض في نسخته الحالية يشهد زخم ومشاركة موسعة من مصر، الصين، تركيا، بولندا، فرنسا، كوريا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، بيلاروسيا، هونغ كونغ، ماليزيا، سريلانكا، إندونيسيا، الهند، والعديد من الدول الصناعية وأشهر الماركات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم

وأشارت إلى أن المعرض قد حقق على مدار الـ 15 دورة السابقة نجاحًا بارزًا ليصبح علامة تجارية رائدة في منطقة الدول العربية والخليجية لعرض أفضل الملابس، المنسوجات، الأقمشة، إكسسوارات الأحذية والطباعة، وجذب نحو 28،500 زائر من مختلف الأسواق العالمية.

وأكدت أن هذه الدورة قد شارك بها نحو 490 عارض من العديد من الأسواق الدولية وقد شهد الجناح المصرى زيارة أكثر من 3500 زائر وتم توفير 52 فرصة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.

وأضافت أن السوق الإماراتى أصبح مركزًا لإعادة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة على مستوى العالم، كما أنه من أكبر الأسواق المستوردة لقطاع الملابس الجاهزة من مصر.

التصديري التصديري للملابس المجلس التصديري الصناعية الملابس المنسوجات الأقمشة الطباعة

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