المنظمة المصرية الألمانية: تنظيم فعالية أمام القنصلية بفرانكفورت للدعوة إلى المشاركة بانتخابات الرئاسة

قال ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن أمس الجمعة كان يوم عمل لذلك شهدنا توافدًا ضعيفة، وأن السبت سيكون نصف يوم عمل والأحد هو يوم العطلة الرسمية.

وأضاف “سعد” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن المشاركة اليوم ستكون أقوى من أمس، لكن المشاركة غدًا ستكون أكبر، مناشدًا المصريين بالنزول للاحتشاد والاحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي.

المصريين في الخارج درع الوطن وحائط الصد الأول

وتابع: “سيتم تنظيم فعالية أمام القنصلية المصرية في فرانكفورت لدعوة المصريين إلى المشاركة في الانتخابات وبعدها الاحتفال على الأغاني الوطنية”.

وأكد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن المصريين في الخارج درع الوطن، وحائط الصد الأول عن الدولة خارج الحدود، ومشاركاتهم الكثيفة تبعث رسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه التشكيك في الانتخابات.