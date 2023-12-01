رئيس المنظمة المصرية الألمانية: العملية الانتخابية لا تستغرق أكثر من 5 دقائق

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية: "كنت حريصًا أنا وزوجتي حول تواجدنا أمام القنصلية العامة بمدينة فرانكفورت منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وكنا نحمل الأعلام المصرية وننتظر فتح أبواب الانتخابات في تمام التاسعة صباحًا".



وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية بقناة سي بي سي، أنه استقبل الناخبين وسط حالة من المفاجأة حول إقبال المواطنين قبل موعد الانتخابات، كما أن العملية الانتخابية لكل شخص لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، ولا يوجد أسهل من ذلك حتى يدلي المواطن المصري بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية.



وواصل: "نتوقع أن يكون الإقبال أكبر من ذلك في الساعات المقبلة، واتضح أن متوسط الأعمار لدى الأشخاص المقبلين على الانتخبات من 30-40 عامًا".