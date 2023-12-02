موعد سحب وتقديم طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

أعلنت النيابة الإدارية، اليوم السبت، عن مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023.

وظيفة معاون نيابة إدارية

وجاء في بيان للنيابة الإدارية: «تعلن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن الموعد المحدد لكل جامعة لسحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة، والخاصة بمسابقة التعيين بوظئفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، وحددت 16و17 ديسمبر لجامعة القاهرة، و18 ديسمبر لجامعة عين شمس.