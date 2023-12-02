منسق حملة "مواطن" بفيينا: التحية لكل مصرى حرص على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وجَّه المحاسب إسلام طاحون، منسق حملة "مواطن" بفيينا، التحية لكل مواطن مصري حرص على المشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي بالأمس رغم الطقس السيئ بسبب شدة البرودة وتساقط الثلوج وكانت درجة الحرارة تحت الصفر.

وأشار طاحون، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، إلى "أننا شهدنا توافد عدد كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انطلقت أمس من الساعة التاسعة صباحًا".

وتابع: "شهدنا مظاهرة في حب مصر بالنمسا من تنظيم عدد من المنظمات الكبيرة بالأمس، وكانت تعلوها أعلام مصر بمصاحبة الموسيقى الوطنية، ولم أتوقع هذا الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية بالأمس، خاصة أن يوم الجمعة كان يوم عمل في مدينة فيينا".

وتوقع منسق حملة "مواطن" بفيينا زيادة إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم اليوم نظرًا لكونه يوم إجازة في عدة مدن، لافتًا إلى أنه تمت توعية المصريين المتواجدين في النمسا منذ فترة طويلة حول أهمية المشاركة في هذا العرس الانتخابي الديمقراطي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).