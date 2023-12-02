السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: السيسي وضع رؤية مصر وأمال وطموحات إفريقيا أمام العالم بـ" كوب 28 "

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

ثمن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنعقده  في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري،  مؤكدًا أن القمة فرصة هامة لرؤساء وقادة وزعماء الدول المشاركة للتوافق والوصول لحلول فورية قابلة للتنفيذ تفاديًا للتداعيات المحتملة للتغير المناخي، سواء بيئيًا أو اقتصاديًا.

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كلمة الرئيس السيسي في "كوب 28" والانتخابات الرئاسية بالخارج يتصدران اهتمامات الصحف

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن توقيت إنعقاد "COP28" مهم للغاية، في وقت يواجه فيه العالم تحديات وتداعيات علي كافة المستويات سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية وايضا التغيرات المناخية وانعكاساته علي الدول والتي تؤثر بشكل كبير على جميع نواحي الحياة للدول والشعوب، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع صورة مصر كاملة وأمال وطموحات أفريقيا، في تحويل التعهدات والمبادرات التي أطلقتها الدول ومصر علي وجه الخصوص خلال رئاستها واستضافتها فعاليات cop 27 الذي انطلقت في السادس من نوفمبر العام الماضي 2022 بمدينة شرم الشيخ، إلى واقع ينفذ على أرض الواقع، من خلال العمل  الدولي المشترك.

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بمشاركة الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن "كوب 28" فى الإمارات

وتطرق النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، لكلمة الرئيس السيسي أمام رؤساء وقادة وزعماء الدول المشاركة في القمة، والتي أكد خلالها على التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ ودعوته للعمل معًا بروح التعاون والمشاركة واتخاذ خطوات أكثر طموحًا إضافةً إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة، مؤكداُ أن الرئيس السيسي، وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته من خلال كشف خطورة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من كوارث وانبعاثات وتأثيرها علي الشعوب تتجاوز قدرة الدول بالكامل على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف الاصعدة والقطاعات المختلفة.

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الرئيس السيسى فى "كوب 28": يجب تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة

نتائج مهمة

وأضاف رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن مصر استطاعت بالفعل التوصل لنتائح  مهمة وحققت إنجازات على مدارعام كامل، عقب  رئاستها لـ" كوب 27 " سواء فيما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن التوصل الي توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، لافتا الي حجم الجهود المبذولة في هذا الشأن جاءت في وقت وظروف غاية في  الصعوبة نتيجة الازمات والاوضاع والحروب  المتتالية التي أثرت بشكل كبير علي المنطقة بالكامل.

وأشار النائب أحمد العوضي، إلى أهم المحاور المدرجة علي طاولة النقاشات في كوب 28، والتي تشمل العمل نحو تحقيق أهداف باريس، والاسراع والانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، لخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، وبحث قضايا تشمل الصحة والتمويل والغذاء والطبيعة، وكذا حق الدول النامية في القضاء على الفقر وتنفيذ خططها التنموية، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة الإمارات على إنجاح قمة المناخ والتوافق على التزامات جديدة من شأنها تسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، والتوصيات والنتائج التي وافق عليها قادة العالم في قمة المناخ COP27 من العام الماضي 2022  والتي تتلخص في تجنب شعوب العالم تبعات خطر التغير المناخي وما ينتج عنه من انبعاثات الغاز وارتفاع درجات حرارة الارضي.

النائب أحمد العوضي التغيرات المناخية كوب ٢٨ كوب ٢٧ أهداف باريس كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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