الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بمشاركة الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن "كوب 28" فى الإمارات

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بمؤتمر COP28

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

 

مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون لتغير المناخ (COP28)

تستعرض "الدستور" تفاصيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك على النحو التالي:

بدأ مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون لتغير المناخ (COP28) في 30 نوفمبر في دبي، وسيدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة هذا العقد واحترام التزاماتها بموجب اتفاق باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ستحضر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمة العالمية للعمل المناخي. وستطلق أيضًا التعهد العالمي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بهدف مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة المثبتة ثلاث مرات ومضاعفة تدابير كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

الرئيس السيسى يوجه نداء عالميًا لتقديم الدعم الكامل للإمارات خلال "COP 28"

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة "COP 28" في دبي

أهداف التفاوض

ستقوم الأطراف لأول مرة بدراسة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس وتحديد الإجراءات الإضافية الضرورية، وسيقود المفوض الأوروبي المعني بالعمل المناخي ووبكي هوكسترا فريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي.

تشمل أهداف التفاوض للاتحاد الأوروبي ما يلي:

تسريع التخلص التدريجي من انبعاثات الوقود الأحفوري.

العمل على تحقيق أهداف ما بعد 2030 على الفور.

الضغط من أجل التنفيذ السريع للالتزامات القائمة.

تمكين التكيف مع تغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.

زيادة مساهمات تمويل المناخ من البلدان المتقدمة.

 

مشاركة زعماء العالم وخبراء البيئة

يعد هذا المؤتمر بمثابة قمة دولية مهمة يجتمع فيها زعماء العالم وخبراء البيئة والناشطون وأصحاب المصلحة لمناقشة الإجراءات الرامية إلى مكافحة تغير المناخ والتفاوض بشأنها.

وغالبًا ما يُشار إلى تمويل المناخ على أنه "المفتاح الرئيسي" اللازم لإطلاق العنان للعمل المناخي.

وسيعرض الحدث الجانبي رفيع المستوى للتمويل القائم على الاحتياجات، التقدم الذي أحرزته البلدان في تسهيل الوصول إلى التمويل المناخي طويل الأجل وتعبئته.

وسيتبادل الوزراء الحكوميون ورؤساء الوكالات الخبرات والفرص والتحديات في تسهيل الوصول إلى تمويل المناخ وتعبئته.

COP28 مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الم تحدة المناخ لتغير المناخ السيسي الرئيس مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه نداء عالميًا لتقديم الدعم الكامل للإمارات خلال "COP 28"

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة "COP 28" في دبي

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس