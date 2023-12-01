الرئيس السيسى يوجه نداء عالميًا لتقديم الدعم الكامل للإمارات خلال "COP 28"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نداء عالميًا لجميع الأطراف، لتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية، تؤكد للعالم أننا عازمون بل وقادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض.

المؤتمر ينعقد وسط تحديات سياسية خطيرة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر المناخ بالإمارات "COP 28"، إن المؤتمر ينعقد وسط تحديات سياسية خطيرة وهو ما يتطلب منا العمل المخلص للخروج بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة وتعزيز العمل الجماعي والعاجل.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية حرصت خلال قمة المناخ "COP 27" فى شرم الشيخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية.