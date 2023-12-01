الرئيس السيسى فى "كوب 28": يجب تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة له بمؤتمر المناخ "كوب 28" بدبي، إن مسئولياتنا كقادة مجتمعين اليوم، هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها، بما يتفق مع ما اتفقنا عليه في باريس.

الالتزام بالتعهدات والمسئوليات وفقًا لقدرات كل دولة

وتابع الرئيس أن ذلك يجب أن يكون سواء فيما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالتعهدات والمسئوليات وفقًا لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية.

وأوصي الرئيس السيسي، خلال كلمته، بتأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل، والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في إطار متعدد الأطراف.