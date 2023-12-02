السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

العرابي: لابد من فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد انهيار الهدنة وعودة الحرب

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق نار بشكل فوري داخل قطاع غزة؛ وذلك على خلفية تجدد القتال وسقوط مئات الشهداء بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس وعودة الحرب الدموية من جديد.

ودعا السفير العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم السبت - الأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذين تستهدفهم دولة الاحتلال لاسيما عبر قصف مناطق بالجنوب تم اعتبارها "آمنة" وتأوي النازحين من شمال القطاع.

استهداف مباشر للمدنيين بهدف إبادتهم

وحذر وزير الخارجية الأسبق من خطورة القيام بعمليات عسكرية في جنوب القطاع الذي يتكدس فيه حاليا أهل غزة؛ إذ أن قصف المناطق الجنوبية يعني استهداف مباشر للمدنيين بهدف إبادتهم أو دفعهم إلى الخروج خارج حدود الأرض، منوها في هذا الشأن إلى موقف مصر الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطا أحمر لن يتم السماح بتجاوزه.

واعتبر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن إعادة تفعيل النيران وتجدد القصف يثبت استهانة الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود الحثيثة التي بذلت طوال الأيام الماضية من أجل تمديد الهدنة لحقن دماء الأبرياء وتأمين إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية الملحة لسكان القطاع.

وقف الحرب والمذابح ومخططات تهجير أهل قطاع

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وزير الدفاع الأمريكي: نواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس لـ240 شهيدا و589 مصابا

كما نبه السفير العرابي بأن عدم تحرك الدول الكبرى وذات التأثير لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب والمذابح ومخططات تهجير أهل قطاع غزة وتنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن، يجعل إسرائيل دولة فوق القانون ويفقد شعوب العالم الثقة والمصداقية في المجتمع الدولي.

رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية المجتمع الدولي قطاع غزة سقوط مئات الشهداء حماية المدنيين الأبرياء

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