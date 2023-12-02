تواصل أعمال إزالة مبنى حي دار السلام وسوق الساحل بمصر القديمة

تفقد اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال إزالة مبني حي دار السلام، وسوق الساحل لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات ومتابعة سير الأعمال.

وأوضح حي مصر القديمة، في بيان، أن الأعمال تأتي للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية لمتابعة سير الأعمال بهذا المشروع بهدف تحسين كافة الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

ووجه اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، في وقت سابق المركز التكنولوجي بالحي بتسريع إجراءات إصدار خطابات نقل سوق الساحل إلى سوق العبور وتسليمها للتجار.

وأوضح السعيد أنه تم التسليم إلى التجار بسوق العبور ضمن خطة الحي الخاصة بأعمال تطوير الكورنيش وامتداد محور الحضارات.

وأشار رئيس الحي إلى أن معدل العمل يسير بخطوات ومعدلات ثابتة دون أي معوقات، ويتم تكثيف الأعمال التطويرية بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام ضمن أعمال محور الحضارة

وكانت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، تفقدا استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام حسب المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة.

وجاءت الجولة لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، والتأكد من سيره طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة الخاصة بالمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن ذلك جاء بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة، وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

استكمال إزالة مبنى حي دار السلام وسوق الساحل

استكمال إزالة مبنى حي دار السلام وسوق الساحل

استكمال إزالة مبنى حي دار السلام وسوق الساحل

استكمال إزالة مبنى حي دار السلام وسوق الساحل