لشهر ديسمبر 2023.. إليك توقعاتك الشهرية بناء على برجك الشمسي

توقعاتك الشهرية بناءً على برجك الشمسي ..لدى العديد من الأشخاص رغبة في قراءة الأبراج الفلكية، ونقدم لكم خلال سطور الأبراج والتوقعات الخاصة لكافة الأبراج خلال شهر ديسمبر الجاري 2023.

لشهر ديسمبر 2023: إليك توقعاتك الشهرية بناءً على برجك الشمسي

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة توقعات أبراجهم لشهر ديسمبر الجاري مع اقتراب انتهاء عام 2023 لذلك يعرض الدستور من خلال التقرير توقعاتك الشهرية بناءً على برجك الشمسي وهى كما يلي:-

برج الحمل (20 مارس – 19 أبريل)

سيكون شهر ديسمبر وقتًا مزدحمًا بالنسبة لك يا برج الحمل، قد تكون هناك تحديات غير متوقعة خلال القمر الجديد في 12 ديسمبر، مما يجعلك تشك في نفسك، ولكن عندما يتراجع عطارد في 13 ديسمبر، سيساعدك ذلك على رؤية الأمور بشكل مختلف. يدور هذا الشهر حول الثقة بحدسك والتحلي بالمرونة عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، إنها فرصة للتعلم واتخاذ خيارات أكثر ذكاءً للمستقبل.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

يجلب هذا الشهر تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي ترى بها نفسك يا برج الثور، أنت تحول التركيز من مجرد النجاح الخارجي إلى تحديد الأهداف التي تهمك، يعد اكتمال القمر في 26 ديسمبر هو الوقت المناسب لإعادة التفكير في طموحاتك. أخبار سارة: يبقى كوكب المشتري في برجك حتى مايو 2024، ويشجعك.

الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

قد تظهر الصراعات القديمة عند اكتمال القمر مؤخرًا، وقد يظهر الشريك السابق مرة أخرى في نهاية شهر ديسمبر تقريبًا، من الأفضل تجنب التورط في الدراما. ينصح النجوم بترك الماضي وراءهم وعدم العودة إلى العادات القديمة.

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

قد تظهر الحجج التافهة، بدلًا من مجرد الرغبة في الفوز، حاول فهم الشخص الآخر، يمكن أن يساعدك اكتمال القمر في 26 ديسمبر في العثور على طريقك الحقيقي. إنها فرصة للبدء من جديد في عام 2024 من خلال مواجهة مخاوفك والبحث عن الوضوح.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

سيكون شهر ديسمبر مزيجًا من الارتفاعات والانخفاضات ولكن عندما يتراجع عطارد في 13 ديسمبر، فمن الأفضل التباطؤ وانتظار تأثير كوكب الزهرة في 29 ديسمبر قبل اتخاذ أي إجراء. تذكر أن الراحة ضرورية للإبداع.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

على الرغم من الصراعات الأخيرة، ستتحسن الأمور مع توجه نبتون مباشرة، مما يعزز طاقتك. يشير تراجع عطارد في 13 ديسمبر إلى الوقت المناسب للتخلص من ما يعيقك، تجلب نهاية الشهر مزاجًا انعكاسيًا - اعترف برحلتك واحتفل بالمدى الذي وصلت إليه.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

برج الميزان، شهر ديسمبر يجلب الإيجابية، لقد أدركت أنماط علاقتك وتبحث الآن عن التوازن، انتقال كوكب الزهرة إلى برج العقرب في 4 ديسمبر يجلب السلام. خلال تراجع عطارد في 13 ديسمبر، ضع معايير أعلى في العلاقات.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

برج العقرب، يبدأ شهر ديسمبر بشكل جيد مع دخول كوكب الزهرة إلى برجك، ويعدك بالمتعة وعلاقات أقوى. إنه الوقت المناسب لاستثمار طاقتك بحكمة، استخدم تراجع عطارد للنظر في خياراتك. احتضن نفسك الحقيقية واقفز.

برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر )

برج القوس، يبدأ الشهر بالطاقة والحماس، ركز على عواطفك قبل أن يتراجع عطارد. صقل أفكارك قبل مشاركتها. يساعدك اكتمال القمر في 26 ديسمبر على التخلص من الضغينة. ثق برؤيتك الواضحة لعام 2024 وقم بالخطوة الأولى بثقة.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

برج الجدي، شهر ديسمبر يدور حول التأمل والاحتفال. تأثيرات كوكب الزهرة والمشتري تضعك في موقف قوي. ومع ذلك، فإن تراجع عطارد قد يجعلك تعيد النظر في مسارك، يذكرك البدر العاطفي بأن المفاجآت يمكن أن تجلب السعادة، حتى عندما لا تتمكن من التحكم في كل شيء.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

يأتي التحول مع انتقال موسم القوس إلى برج الجدي. قد تشعر بمزيد من التركيز على مشروع أو هدف وظيفي. قد تثير عودة بلوتو المرتقبة إلى برجك القلق، لكن استغل هذا الوقت لتظل هادئًا ومنفتح الذهن. احتضان التجارب والأفكار الجديدة دون ضغوط. إنها فرصة لتشكيل رؤيتك.

الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

بعد فترة الاستراحة، حان الوقت لمواجهة المسؤوليات. كن منظمًا قبل تراجع عطارد في 13 ديسمبر. احتضن التغييرات والفرص في نهاية العام. سوف يمهدون الطريق لبداية سحرية للعام الجديد، وسيشكلون نواياك لعام 2024.

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