السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لشهر ديسمبر 2023.. إليك توقعاتك الشهرية بناء على برجك الشمسي

صورة ارشيفية للابراج
صورة ارشيفية للابراج

توقعاتك الشهرية بناءً على برجك الشمسي ..لدى العديد من الأشخاص رغبة في قراءة الأبراج الفلكية، ونقدم لكم خلال سطور الأبراج والتوقعات الخاصة لكافة الأبراج خلال شهر ديسمبر الجاري 2023.

لشهر ديسمبر 2023: إليك توقعاتك الشهرية بناءً على برجك الشمسي

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة توقعات أبراجهم لشهر ديسمبر الجاري مع اقتراب انتهاء عام 2023 لذلك يعرض الدستور من خلال التقرير توقعاتك الشهرية بناءً على برجك الشمسي وهى كما يلي:-

برج الحمل (20 مارس – 19 أبريل)

سيكون شهر ديسمبر وقتًا مزدحمًا بالنسبة لك يا برج الحمل، قد تكون هناك تحديات غير متوقعة خلال القمر الجديد في 12 ديسمبر، مما يجعلك تشك في نفسك، ولكن عندما يتراجع عطارد في 13 ديسمبر، سيساعدك ذلك على رؤية الأمور بشكل مختلف. يدور هذا الشهر حول الثقة بحدسك والتحلي بالمرونة عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، إنها فرصة للتعلم واتخاذ خيارات أكثر ذكاءً للمستقبل.

الأبراج اليوم.. التوقعات الفلكية لشهر ديسمبر 2023

أبرزهم الحوت.. أبراج لديها صفة التسامح وطيبة القلب

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

يجلب هذا الشهر تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي ترى بها نفسك يا برج الثور، أنت تحول التركيز من مجرد النجاح الخارجي إلى تحديد الأهداف التي تهمك، يعد اكتمال القمر في 26 ديسمبر هو الوقت المناسب لإعادة التفكير في طموحاتك. أخبار سارة: يبقى كوكب المشتري في برجك حتى مايو 2024، ويشجعك.

الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

 قد تظهر الصراعات القديمة عند اكتمال القمر مؤخرًا، وقد يظهر الشريك السابق مرة أخرى في نهاية شهر ديسمبر تقريبًا، من الأفضل تجنب التورط في الدراما. ينصح النجوم بترك الماضي وراءهم وعدم العودة إلى العادات القديمة.

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

 قد تظهر الحجج التافهة، بدلًا من مجرد الرغبة في الفوز، حاول فهم الشخص الآخر، يمكن أن يساعدك اكتمال القمر في 26 ديسمبر في العثور على طريقك الحقيقي. إنها فرصة للبدء من جديد في عام 2024 من خلال مواجهة مخاوفك والبحث عن الوضوح.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

سيكون شهر ديسمبر مزيجًا من الارتفاعات والانخفاضات ولكن عندما يتراجع عطارد في 13 ديسمبر، فمن الأفضل التباطؤ وانتظار تأثير كوكب الزهرة في 29 ديسمبر قبل اتخاذ أي إجراء. تذكر أن الراحة ضرورية للإبداع.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

على الرغم من الصراعات الأخيرة، ستتحسن الأمور مع توجه نبتون مباشرة، مما يعزز طاقتك. يشير تراجع عطارد في 13 ديسمبر إلى الوقت المناسب للتخلص من ما يعيقك، تجلب نهاية الشهر مزاجًا انعكاسيًا - اعترف برحلتك واحتفل بالمدى الذي وصلت إليه.

أبرزهم الحوت.. أبراج لديها صفة التسامح وطيبة القلب

في يوم العزاب العالمي.. 3 أبراج تُفضل حياة "العزوبية" أبرزها العقرب

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

برج الميزان، شهر ديسمبر يجلب الإيجابية، لقد أدركت أنماط علاقتك وتبحث الآن عن التوازن، انتقال كوكب الزهرة إلى برج العقرب في 4 ديسمبر يجلب السلام. خلال تراجع عطارد في 13 ديسمبر، ضع معايير أعلى في العلاقات. 

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

برج العقرب، يبدأ شهر ديسمبر بشكل جيد مع دخول كوكب الزهرة إلى برجك، ويعدك بالمتعة وعلاقات أقوى. إنه الوقت المناسب لاستثمار طاقتك بحكمة، استخدم تراجع عطارد للنظر في خياراتك. احتضن نفسك الحقيقية واقفز.

برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر )

برج القوس، يبدأ الشهر بالطاقة والحماس، ركز على عواطفك قبل أن يتراجع عطارد. صقل أفكارك قبل مشاركتها. يساعدك اكتمال القمر في 26 ديسمبر على التخلص من الضغينة. ثق برؤيتك الواضحة لعام 2024 وقم بالخطوة الأولى بثقة.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

برج الجدي، شهر ديسمبر يدور حول التأمل والاحتفال. تأثيرات كوكب الزهرة والمشتري تضعك في موقف قوي. ومع ذلك، فإن تراجع عطارد قد يجعلك تعيد النظر في مسارك،  يذكرك البدر العاطفي بأن المفاجآت يمكن أن تجلب السعادة، حتى عندما لا تتمكن من التحكم في كل شيء.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

يأتي التحول مع انتقال موسم القوس إلى برج الجدي. قد تشعر بمزيد من التركيز على مشروع أو هدف وظيفي. قد تثير عودة بلوتو المرتقبة إلى برجك القلق، لكن استغل هذا الوقت لتظل هادئًا ومنفتح الذهن. احتضان التجارب والأفكار الجديدة دون ضغوط. إنها فرصة لتشكيل رؤيتك.

الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

بعد فترة الاستراحة، حان الوقت لمواجهة المسؤوليات. كن منظمًا قبل تراجع عطارد في 13 ديسمبر. احتضن التغييرات والفرص في نهاية العام. سوف يمهدون الطريق لبداية سحرية للعام الجديد، وسيشكلون نواياك لعام 2024.

اقرأ أيضا 

حظك اليوم لجميع الأبراج 

توقعاتك الشهرية بناء على برجك توقعاتك الشهرية برجك الشمسي برج الحمل برج الثور برج السرطان

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" الإثنين المقبل

المصريون فى النمسا يصوتون بالانتخابات الرئاسية بـ "علم مصر وصور السيسى"

الناخبون المصريون فى فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

في ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في سفارة مصر بموسكو

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالإسماعيلية لدعم السيسى ( فيديو )

حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

المصريون فى فنلندا يصوتون بالانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى ( صور )

المصريون يصوتون بالانتخابات الرئاسية فى رواندا (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. الأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة فى مونديال الأندية بالسعودية (خاص)

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

أجندة إجازات عام 2024.. وعدد اجازات موظفي الدولة طوال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس