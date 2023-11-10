في يوم العزاب العالمي.. 3 أبراج تُفضل حياة "العزوبية" أبرزها العقرب

يحتفل العالم في 11 نوفمبر بـ يوم العزاب العالمي حيث يتم الإحتفال به في نطاق واسع من قبل كلا الجنسين، كما يعد يوم العزاب العالمي هو أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت، كما يتم الاحتفال به بطرق مختلفة مثل تجمع الاصدقاء معًا والخروج والسهر وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.

ويرصد “الدستور” في تقريره أبرز الأبراج التي تُفضل حياة " العزاب" ومن ضمنهم برج العقرب الذي يحب الوحده والعزله، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم بـ يوم العزاب العالمي الذي يتم الإحتفال به في 11 نوفمبر سنويًا.

ما هو يوم العزاب العالمي ؟

يوم العزاب العالمي هو مناسبة سنويه مخصصه للأشخاص الذين لم يستطيعوا الحصول على شريك الحياة، ويعيشون حياة " السنجله " بلا زواج أو علاقة عاطفية، وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز الأبراج التي تُفضل حياة " السنجله "، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في يوم العزاب العالمي.. أبراج تُفضل حياة "العزوبية" أبرزها العقرب

1 - برج العقرب

في يوم العزاب العالمي.. أبراج تُفضل حياة " السنجله " أبرزهم العقرب

يعرف عن برج العقرب أنه من أبرز الأبراج التي تفضل الحياة المستقلية دون مسؤولية أو ضغوطات من أحد، لذلك يفضل برج العقرب إستكمال حياته بدون شريك، ولأن العقرب شخصية قياديه فهو يرفض أن يشاركه أحد في الرأي لذلك يرفض البعض منهم الدخول في علاقة جادة أو تحمل مسؤولية بيت أو أسرة.

2 - برج العذراء

في يوم العزاب العالمي.. أبراج تُفضل حياة " السنجله " أبرزهم العقرب

يعد برج العذراء من الأبراج الترابية التي تتميز بحب العمل والتطور، لذلك يبحث هذا البرج دائمًا عن الإستقلال والنجاح في العمل لجمع المال وتغير حياتهم للافضل لذلك يرفضون الزواج أو الدخول في علاقات مع الجنس الآخر، ويحاول العذراء سواء من الرجال أو النساء، أن يفعلوا ما بوسعهم لكى يصلوا إلى درجة الكمال، فهم لا يؤمنون بترك الشىء ناقصًا ويطمحون إلى القمة دائمًا فيسعون بجد شديد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.

3 - برج الأسد

في يوم العزاب العالمي.. أبراج تُفضل حياة " السنجله " أبرزهم العقرب

يعرف عن أصحاب برج الاسد أنهم من ضمن الأبراج التي تتسم بالغرور، ويصعب إقناعهم بفكرة الزواج لأنهم برفضون التحكمات ويميلون أكثر للعيش بدون ضغوطات أو مسؤولية، وبسبب طريقته التي تدفع البعض للهروب من صداقته يفشل في الدخول بعلاقات الحب أو الصداقة.