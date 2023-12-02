الأبراج اليوم.. التوقعات الفلكية لشهر ديسمبر 2023

جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها التي يعتقد أنها تحدد شخصية الشخص، وتمثل جانبًا جيدا للقراءة والاضطلاع، مع ضرورة عدم الآخذ بها، كونها ليست حقائق مؤكدة، ونوضح في السطور التالية، ماذا تخبئ الأبراج لأصحابها اليوم 1 ديسمبر.

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

سوف تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق الصحة المثالية. من المتوقع وجود عقبات لأولئك الذين يحاولون استرداد مبلغ القرض. قد يكون من الصعب الحفاظ على عقلك في العمل اليوم بسبب الانحرافات. هناك أنباء طيبة تنتظر البعض على الجبهة الداخلية. قد يحتاج أولئك الذين يفكرون في إجازة قصيرة إلى التقدم بطلب للحصول على إجازة على الفور.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

لن يكون هناك ما يشكو منه على الصعيد الصحي، سوف تحتاج إلى إبقاء النفقات ضمن الحدود في مشروع جديد. من المرجح أن يثير أدائك في العمل إعجاب كبار السن، قضاء الوقت مع كبير العائلة يُشير للبعض سيكون أولئك الذين يتابعون الدراسات العليا قادرين على إحراز تقدم جيد. قد يجد الصغار نشاطًا ممتعًا أكثر جاذبية.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

ستثبت مبادرتك الجديدة فعاليتها في استعادة لياقتك، قد تحتاج الشؤون المالية للمنزل إلى التعامل معها بحزم، هناك فرصة ممتازة تنتظر البعض على جبهة الأعمال، النصيحة الجيدة من أحد أفراد العائلة ستعمل على تحقيق العجائب لك، قد لا تحصل على فرصة للمضي قدمًا في إجازة مخططة

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

تشعر أنك على قمة العالم فيما يتعلق بالصحة، أولئك الذين يسعون للحصول على مساعدة مالية قد يحققون نجاحًا جزئيًا، تبدو فرص الحصول على مهمة مربحة حقيقية، لذا استمر في ذلك من المرجح أن تدفعك رغبتك في اللياقة البدنية إلى اللجوء إلى الرياضة.

برج الاسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

نظام التمرين الجديد سوف يخدم غرضك بشكل ممتاز، لقد حان الوقت لتوفير المال والحد من الإسراف في الإنفاق، اليوم، قد تجد نفسك أكثر تركيزًا على إكمال جميع الأعمال المعلقة، ستكون العائلة هي الأكثر دعمًا في كل ما تفعله.

برج العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

سوف تتحسن حالة أولئك الذين يتعافون من الجراحة بسرعة، قد لا يعطي الاستثمار نوع العوائد التي توقعتها، أولئك الذين يعملون على الجبهة المهنية قد يتوقون إلى جو مريح، من المرجح أن يقدم صديق العائلة نصائح صحية جيدة، هناك تجربة لا تُنسى في انتظار أولئك الذين يقضون إجازة رائعة، شراء أو تطوير العقارات أمر وارد بالنسبة للبعض.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

من الأفضل أن تمنح نظامك فترة راحة عن طريق الصيام أو تناول نظام غذائي خاص، قد يشكل سداد القرض بعض الصعوبات، لذا ابدأ في اختصار الأمور، شعبيتك على الصعيدين الشخصي والمهني آخذة في الارتفاع، يحدث الكثير على الصعيد الداخلي، لذا توقع الاستمتاع بوقت مثير اليوم.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

قد يكون العلاج المنزلي فعالًا في علاج مشكلة صحية مستمرة، قد تضطر إلى التفكير في بعض الأفكار الجديدة لزيادة الأرباح، قد يتم إيقافك في العمل بسبب شيء فشلت في تحقيقه، ستجد أولياء الأمور داعمين لك في كل ما تريد تحقيقه، قد تتحقق الإجازة وتكون أكثر متعة.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

قد تتحقق الإجازة وتكون أكثر متعة، محاولات تحسين وضعك المالي لا تبدو سهلة لكن عليك المحاولة، من المرجح أن تمنحك خبرتك بعض الإجازات الجيدة على الصعيد المهني، من المرجح أن تكون ربات البيوت في أفضل حالاتهن المثيرة للإعجاب.

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

روتين التمارين الجديد سيعمل بشكل جيد في تحسين صحتك، سيتم التغلب على الصعوبات التي تواجهها في الحصول على القرض دون الكثير من المتاعب، من المرجح أن تتحرك الأمور بشكل إيجابي على الصعيد المهني، سوف تحصل على المساعدة في حل الأمور الفضفاضة على الجبهة الداخلية.

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

يمكن لأولئك الذين يعانون من المرض لفترة طويلة أن يتوقعوا الشفاء المعجزة، هناك مكافأة أو زيادة على البطاقات، ولكن قد تواجه بعض التأخير، هذا هو الوقت المناسب لك للتوحيد على الصعيد المهني، قد يتطلع إليك أحد صغار العائلة للحصول على المساعدة والتوجيه، ستستمر خططك للنزهة دون أي متاعب

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

سوف تستفيد من أخذ استراحة من ممارسة التمارين الرياضية المعتادة، أوقات فرض الضرائب أمام بعض رجال الأعمال، الربح الجيد يمكن أن يجعلك تتجاوز الميزانية، استعدوا لقضاء وقت مثير مع العائلة والأصدقاء.