السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: 200 شهيد و589 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 200 شهيد و589 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة فلسطين الحرب

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 190 شهيدًا و600 جريح فى غزة منذ صباح الجمعة (فيديو)

الأكثر قراءة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

انتخابات الرئاسة .. بدء التصويت فى العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين

مدبولى يشهد تسليم وحدات سكن لكل المصريين.. ويتفقد عددًا من المصانع بالمنوفية

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس