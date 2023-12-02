سفير مصر لدى باريس يشيد بمشاركة المصريين فى الانتخابات بالخارج (فيديو)

قال السفير علاء يوسف، ممثل مصر في فرنسا، إن الناخبين المصريين في هذا البلد أظهروا حماسة ووطنية عالية في اليوم الأول من الاقتراع الخارجي.

وأوضح يوسف، في اتصال هاتفي مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة أون أي، أن العملية الانتخابية سارت بنجاح وبدون مشاكل، وأن عددًا كبيرًا من المصريين حضروا للتصويت بحرية وشفافية.

وأشار السفير إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات استخدمت تقنيات حديثة لتسهيل عملية التصويت وتحقيق الدقة والسرعة.

وأضاف "يوسف" أنه يتوقع زيادة في أعداد المشاركين في يومي السبت والأحد، وأنه يقدم التقدير والاحترام للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها في تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية.