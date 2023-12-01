من لندن.. المصريون يحتشدون أمام الصناديق مصطحبين أبنائهم

أدلى المواطنون المصريون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في مقر السفارة المصرية في لندن.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانًا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مصر، حاملين أعلام.



ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية في لندن، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.