الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأعلام.. أبناء الجالية المصرية بسويسرا يشاركون في الانتخابات الرئاسية

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في سويسرا

حرص عدد من أبناء الجالية المصرية في سويسرا،  على المشاركة في  التصويت بالانتخابات الرئاسية في مقر السفارة المصرية، رافعين الأعلام المصرية. 

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وكانت قد بدأت عملية التصويت منذ التاسعة صباحا بتوقيت سويسرا وحرصت السفارة المصرية على فتح باب التصويت في الموعد المحدد دون تأخير.

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وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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توافد المصرين بالنمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

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المصريون في تونس يصوتون في الانتخابات الرئاسية حاملين "علم مصر"


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

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ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.

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الجالية المصرية سويسرا الانتخابات الرئاسية الاعلام المصرية السفارة المصرية

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