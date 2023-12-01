اللواء صفوت الديب: إسرائيل تقصف غزة بقنابل ضخمة تعادل قوة الأسلحة النووية

كشف اللواء صفوت الديب، القائد السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، عن حقائق صادمة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح الديب، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الاحتلال يستخدم قنابل وذخيرة ضخمة في قصفه لغزة، تعادل قوة قنبلتين نوويتين، ما أدى إلى دمار هائل في القطاع، وأنه لا يوجد لديه أهداف محددة، بل يقصف بشكل عشوائي وهمجي.

وأضاف الديب أن الاحتلال يعاني من نفاذ الأسلحة والذخيرة، وأنه يعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي له، وأنه في حالة وجود ضغط دولي على أمريكا، سيتوقف القتال في غزة، لأن الاحتلال سيفقد قدرته العسكرية.