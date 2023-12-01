الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكري: أمريكا شريك في جريمة الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن العدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، والذي ركز هذه المرة على خان يونس لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب، مؤكدا أن هذا الهجوم يعيد سيناريو المأساة والدمار الذي شهدناه من قبل.

وكشف “بكري” في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة "صدى البلد، عن وجود مخطط أمريكي في الكونجرس يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوزيعهم على عدة دول عربية، مثل مصر واليمن والعراق وتركيا.

وأضاف أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف غزة فقط، بل مصر والعرب أيضا، ويسعى إلى السيطرة على مصادر النفط والغاز في المنطقة، ودعا إلى تحرك عربي قوي واستخدام أوراق الضغط ضد إسرائيل، محذرا من أن مخططاتهم ستمتد إلى كل بلد عربي، ومستشهدا بما حدث في الربيع العربي في مصر واليمن والعراق وسوريا والسودان وغيرها من الدول.

ونقل بكري عن الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة استخدام الأساليب التي تحمي القضية الفلسطينية من التصفية، وعدم السماح بالمساس بأرض مصر أو شبر منها.

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