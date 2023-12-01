أستاذ علاقات دولية: التغيرات المناخية لا تقل أهمية عن قضايا الحروب

قالت الدكتورة سوزي رشاد، أستاذ العلاقات الدولية، أن قضية التغيرات المناخية لا تقل أهمية عن قضايا الحروب، فكلاهما يؤدي بالأرواح، ولابد أن يعي الكل ذلك، حيث أن الضحايا تقدر بالملايين.

وأشارت “رشاد” خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن التغيرات المناخية موضوع مستقبلي، حيث يضر بكل ما هو حي على كوكب الأرض.

وأضافت أن التحرك في قضية التغيرات المناخية بطئ، حيث تم الخروج بالعديد من التوصيات في مؤتمر المناخ العام الماضي الذي أقيم في شرم الشيخ ولم ينفذ منها شئ، ولعل أشهرها التمويل للدول النامية من أجل الإستثمار في المجالات التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

ونوهت أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول النامية والدول المتقدمة بينهم خلاف كبير على قضية تمويل هذه الإستثمارات، وهذا السبب الذي يعرقل عملية إنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية.