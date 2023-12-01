بالأعلام والأغاني الوطنية.. المصريون بالأردن يحتفلون بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

على مدار اليوم الجمعة، أول أيام تصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، احتفل أبناء الجالية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، عقب الإدلاء بأصواتهم في تظاهرة أمام مقر السفارة بعمان على الأغاني الوطنية المصرية.

وحمل الناخبون أمام مقر السفارة بعمان، علم مصر بطول أكثر من 50 مترًا، مرددين هتافات (تحيا مصر) و(تعيش مصر) و(مصر والأردن يد واحدة)، فيما تجمع العشرات من أبناء الجالية من النساء والأطفال والرجال والشباب احتفالات بالعرس الانتخابي.

يأتي ذلك فيما لا يزال يتوافد على مقر السفارة المصرية بعمان العشرات من المصريين للإدلاء بأصواتهم، إذ يشهد محيط السفارة المصرية أعدادًا كبيرة مما يدل على حرص المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن، على تقديم التسهيلات للناخبين خلال مشاركتهم في التصويت، فيما يتوافد الناخبون من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

وعلى أصوات الأغاني الوطنية، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان مصطفى كامل وغيرهم، احتفل المصريون من المقيمين في العاصمة عمان والمحافظات القريبة، باليوم الأول للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

وكان للشباب وللمرأة الكلمة العليا في اليوم الأول للانتخابات بالخارج، حيث حرص عدد كبير من السيدات المقيمات في الأردن على الحضور والتصويت في اليوم الأول، فيما كان الشباب من أبناء الجالية المصرية "زينة المشهد الانتخابي" في يومه الأول.

دور الشباب في بناء الوطن ومدى الوعى الذي يتمتعون به

وأكد الشباب المحتشدون للتصويت في الانتخابات - في تصريحات لهم، أن حضورهم اليوم يأتي تأكيدًا لدور الشباب في بناء الوطن ومدى الوعى الذي يتمتعون به، مشيرين إلى أنهم جاءوا إلى مر السفارة في عمان تلبية لدعوة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافوا أن مصر تحتاج من الجميع المشاركة والحضور سواء في الخارج أو الداخل؛ نظرًا لما تمر به المنطقة من أوضاع خطيرة تستلزم الحفاظ على دولتنا، مؤكدين أنهم جاءوا حرصا منهم على ممارسة حقوقهم الدستورية ودورهم الوطني.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وفتح مركزا الاقتراع في عمان والعقبة، أبوابهما أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة 9 مساءً، ولمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتًا وكذلك ضمان سلامة العملية الانتخابية.

كما وضعت السفارة المصرية بالأردن عددًا من الكراسي لمندوبي المرشحين داخل اللجنة لمتابعة عملية التصويت وذلك حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما هيأت كافة وسائل التأمين داخل مقر السفارة ومركز الاقتراع للناخبين.

بموازاة ذلك، حرصت وزارة الداخلية الأردنية، على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينًا للعملية الانتخابية وتأكيدًا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كافة المستويات.