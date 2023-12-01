تفاصيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بولايتي واشنطن ونيويورك

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في ولايتي واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى واشنطن، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي بواشنطن، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية بولايتي واشنطن ونيويورك

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الانتخابات الرئاسية بولايتي واشنطن ونيويورك

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية بولايتي واشنطن ونيويورك

وتستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت الغرفة عملية التصويت في أكثر من 54 دولة بالعالم، وجاري العمل لرصد التصويت في كل الدول التي يجري بها انتخابات المصريين بالخارج وتبلغ 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، حيث تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً حسب توقيت كل دولة.

الانتخابات الرئاسية بولايتي واشنطن ونيويورك

وقام متابعو التنسيقية في الخارج في مختلف دول العالم بالتواصل المستمر مع الغرفة المركزية من أجل رصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وقد تلاحظ لدى متابعي الغرفة المركزية التوافد المستمر للمصريين في الخارج، مع إقبال متزايد بعد نصف اليوم خاصة في دول الخليج والقارة الأوروبية، مع تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، إلا من مخالفة انتخابية واحدة للحملة الرسمية للمرشح د. عبد السند يمامة، حيث قامت بكسر الصمت الانتخابي أمام السفارة المصرية بأبوظبي.