الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء عملية تصويت المصريين في لوس أنجلوس بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون المصريون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في التوافد إلى مقر القنصلية العامة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت القنصلية العامة بلوس أنجلوس أبوابها اليوم الجمعة، في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي أمام الناخبين في اليوم الأول من الانتخابات.

استقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

وكانت القنصلية العامة بهيوستن والقنصلية بشيكاجو قد بدأتا - في وقت سابق اليوم - في استقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

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وتعد اللجنة الانتخابية الفرعية في ولاية "لوس أنجلوس" هي آخر اللجان التي تفتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول للانتخابات

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية أبناء الجالية المصرية لوس أنجلوس المواطنون المصريون القنصلية العامة

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رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

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