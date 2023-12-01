الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بداية من نيوزيلندا.. ذا ناشونال: انتخابات مصرية نزهية في الخارج

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

منذ صباح اليوم، وبدأ التصويت بالخارج في  الانتخابات الرئاسية  في 137 قنصلية وسفارة في 121 دولة.

وبحسب صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجيليزية، فمنذ التاسعة صباحاً وفتح باب الاقتراع في العديد من الدول وجاءت نيوزيلندا أول موقع دولي يفتح مراكز الاقتراع التصويت ويستمر لمدة ثلاثة أيام قبل إغلاق صناديق لاقتراع في ديسمبر. 

وافتتحت أولى مراكز التصويت في الخارج في نيوزيلندا في الساعة التاسعة صباحاً، كما تم افتتاح القنصلية العامة لمصر في أستراليا بعد فترة وجيزة، تليها الدول الآسيوية بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية وإندونيسيا.

القنصليات في الدول العربية 

txt

رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

 

وافتتحت القنصليات والسفارات المصرية في العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس ولبنان، مراكز التصويت وسط إقبال كبير، حيث عرض التلفزيون الرسمي المصري طوابير في الرياض وأبو ظبي.

وتستضيف دول الخليج بعضًا من أكبر تعداد المغتربين المصريين في العالم، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية 1.47 مليون مصري والإمارات العربية المتحدة أكثر من 430 ألفًا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أيضًا وصول الناخبين إلى القنصليات في العواصم الأوروبية بما في ذلك روما وباريس وبرلين وفيينا.

كما أنه بدأ التصويت في الولايات المتحدة، موطن أكبر شريحة من الجالية المصرية خارج العالم العربي بحوالي 250 ألف ناخب. 

وبحسب التقرير فإن القنصلية في مدينة نيويورك، التي تخدم أكثر من 50 ألف مصري يعيشون في 13 ولاية على الساحل الشرقي بالإضافة إلى نيويورك، مستعدة لتدفق الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقبلة. 

خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، احتشد المصريون حول القنصلية في نيويورك للتعبير عن دعمهم لمرشح أو آخر. 

وسط تأكيدات بأن القنصلية اتخذت الترتيبات مع قسم شرطة مدينة نيويورك لإغلاق الشارع الذي تتواجد فيه القنصلية المصرية جزئيا تحسبا للحشود الكبيرة المتوقع وصولها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

الانتخابات الرئاسة قنصلية التصويت منتصف ديسمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس