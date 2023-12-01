بداية من نيوزيلندا.. ذا ناشونال: انتخابات مصرية نزهية في الخارج

منذ صباح اليوم، وبدأ التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية في 137 قنصلية وسفارة في 121 دولة.

وبحسب صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجيليزية، فمنذ التاسعة صباحاً وفتح باب الاقتراع في العديد من الدول وجاءت نيوزيلندا أول موقع دولي يفتح مراكز الاقتراع التصويت ويستمر لمدة ثلاثة أيام قبل إغلاق صناديق لاقتراع في ديسمبر.

وافتتحت أولى مراكز التصويت في الخارج في نيوزيلندا في الساعة التاسعة صباحاً، كما تم افتتاح القنصلية العامة لمصر في أستراليا بعد فترة وجيزة، تليها الدول الآسيوية بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية وإندونيسيا.

القنصليات في الدول العربية

وافتتحت القنصليات والسفارات المصرية في العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس ولبنان، مراكز التصويت وسط إقبال كبير، حيث عرض التلفزيون الرسمي المصري طوابير في الرياض وأبو ظبي.

وتستضيف دول الخليج بعضًا من أكبر تعداد المغتربين المصريين في العالم، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية 1.47 مليون مصري والإمارات العربية المتحدة أكثر من 430 ألفًا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أيضًا وصول الناخبين إلى القنصليات في العواصم الأوروبية بما في ذلك روما وباريس وبرلين وفيينا.

كما أنه بدأ التصويت في الولايات المتحدة، موطن أكبر شريحة من الجالية المصرية خارج العالم العربي بحوالي 250 ألف ناخب.

وبحسب التقرير فإن القنصلية في مدينة نيويورك، التي تخدم أكثر من 50 ألف مصري يعيشون في 13 ولاية على الساحل الشرقي بالإضافة إلى نيويورك، مستعدة لتدفق الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، احتشد المصريون حول القنصلية في نيويورك للتعبير عن دعمهم لمرشح أو آخر.

وسط تأكيدات بأن القنصلية اتخذت الترتيبات مع قسم شرطة مدينة نيويورك لإغلاق الشارع الذي تتواجد فيه القنصلية المصرية جزئيا تحسبا للحشود الكبيرة المتوقع وصولها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.