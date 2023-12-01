الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"اتفاقيات.. مبادرات.. استثمارات"| كيف تعاملت مصر مع ملف التغير المناخي خلال COP 27؟

COP27
COP27

حققت استضافة مصر العربية لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للأطراف الـ27 بتغير المناخ COP27، نجاحًا ملحوظًا على مختلف النواحي اللوجيستية والنواحي الفنية ومن مخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب كانت على المستويات الوطنية والمستويات الإقليمية والدولية، وحشد للمشاركات المختلفة بأنحاء العالم من متنوع الفئات.

وبذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في ملف التغيرات المناخية خلال رئاستها لمؤتمر cop 27، وبالتزامن مع تسليم رئاسة مؤتمر تغير المناخ للإمارات cop 28.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير الجهود المصرية في ملف التغيرات المناخية وما قدمته فيه، وذلك بالتزامن مع تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف للإمارات.  

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  • توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ Cop27.
  • إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الإفريقية من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة بإفريقيا، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ CAP  وإتاحة وظائف للمرأة الأفريقية خاصة بالريف الإفريقى من خلال مشروعات صغيرة بمجال الطاقة والزراعة والمياه، وإضافة لمبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050.
  • خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS.
  • تستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي.
  • إنشاء صندوق للتعوضيات لتمويل الخسائر والأضرار.
  • عدم وضع معايير تعسفية على الدول النامية لوضع خططها لخفض الإنبعاثات أو تقديم خطط خفض الإنبعاثات فى قطاعات معينة.
  • الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج " نوفى".
  • إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات المحدثة وطنيا 2030 وحزمة من المشروعات بلغت 26 مشروع تم تسميتهم "الطاقة والغذاء والمياه" وتقديمها للدول المانحة والمتقدمة.
  • حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليار دولار لبرنامج نوفى.
  • تعهد المملكة المتحدة بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للبلدان الأفريقية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
  • تعهد المفوضية الأوروبية بمبلغ 1 مليار جنيه إسترليني لبرنامج لمساعدة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود.
  • عمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم الى منتجات.
  • أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول خطة بمبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي لضمان حماية كل شخص على هذا الكوكب من خلال أنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة.
  • 18 مصنع تم إصدار ترخيص رسمي لهم من الوزارة لتدوير المخلفات الالكترونية.
  • تنفيذ عدد ١١٦ محطة لرصد نوعية الهواء موزعة على الجمهورية.
  • طُلب من الحكومات إعادة النظر بأهداف عام 2030 وتعزيزها في خططها المناخية الوطنية بحلول نهاية عام 2023.
COP27 مخرجات المنطقة الخضراء النواحي اللوجيستية التغيرات المناخية COP 27 مؤتمر COP 27 مصر

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