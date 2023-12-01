"اتفاقيات.. مبادرات.. استثمارات"| كيف تعاملت مصر مع ملف التغير المناخي خلال COP 27؟

حققت استضافة مصر العربية لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للأطراف الـ27 بتغير المناخ COP27، نجاحًا ملحوظًا على مختلف النواحي اللوجيستية والنواحي الفنية ومن مخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب كانت على المستويات الوطنية والمستويات الإقليمية والدولية، وحشد للمشاركات المختلفة بأنحاء العالم من متنوع الفئات.

وبذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في ملف التغيرات المناخية خلال رئاستها لمؤتمر cop 27، وبالتزامن مع تسليم رئاسة مؤتمر تغير المناخ للإمارات cop 28.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير الجهود المصرية في ملف التغيرات المناخية وما قدمته فيه، وذلك بالتزامن مع تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف للإمارات.