الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البيئة تعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو فى ملاحة بورفؤاد

طائر فلامنجو فى ملاحة
طائر فلامنجو فى ملاحة بورفؤاد

استلمت وزارة البيئة ٦٠ طائر فلامنجو كانت تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار الغير مشروع في الحيوانات والطيور البرية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محمية أشتوم الجميل استلمت الطيور وأعادت إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد فى ملاحة بورفؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد ومحمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح، ويُعد طائر الفلامنجو من أهم الطيور التى يمر عليها ويشتى بها، خاصة بملاحات الماكس التى تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد.

البيئة تكافح التجارة غير الشرعية في الحياة البرية 

هذا وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

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وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وزارة البيئة ياسمين فؤاد بمحافظة بورسعيد مخابرات حرس الحدود ومكافحة الإتجار الغير مشروع الإتجار الغير مشروع في الحيوانات

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