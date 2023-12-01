الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بالقرآن والسلام الوطني.. انطلاق المؤتمر الحاشد لنقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه نقابة السادة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة ترحيبية للسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

ويحضر فاعليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار  العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، 
والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.

F6BB6604-C652-4098-B2DE-039195A6C3F0
F6BB6604-C652-4098-B2DE-039195A6C3F0
F5B8CE62-1261-464E-8595-6EDA9134F66E
F5B8CE62-1261-464E-8595-6EDA9134F66E
25906845-606E-4902-9CE8-9414E6DF2CDB
25906845-606E-4902-9CE8-9414E6DF2CDB
C6F2103B-6A16-4B6A-AAF8-5B6CFF74283D
C6F2103B-6A16-4B6A-AAF8-5B6CFF74283D
57FA0D57-9DE6-4A01-B1B4-7905E11C4E95
57FA0D57-9DE6-4A01-B1B4-7905E11C4E95
المؤتمر الجماهيرى نقابة السادة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

الطريقة الشبراوية الخلوتية: بدأ توافد أبناء ومريدي مع بداية الأقتراع

المفتى: الدعاء سلاح فعَّال فى نصرة أهل غزة

خطيب الجامع الأزهر: هدى نبينا كان أثناء القتال نمطًا فريدًا فى الناس

وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى

"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لمبعوثي الأزهر إلى دول العالم

مع الباز.. المفتى يستعرض جهود 10 سنوات لتجديد الخطاب الدينى (تفاصيل)

لبناء حياة زوجية سعيدة.. تفاصيل برنامج دار الإفتاء لتأهيل المقبلين على الزواج

الإثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى التاسع لكلية التربية جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس