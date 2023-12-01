ضبط أصحاب 3 مخابز لاستيلائهم على 50 جوال دقيق مدعم فى الغربية

واصلت مديرية التموين في محافظة الغربية، مكافحة التجاوزات ودلك في إطار السعي لمنع تلاعب أصحاب المخابز بكميات الدقيق المدعم المخصص للمواطنين.

ووفقًا لتقرير مفصل تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تم ضبط أصحاب ثلاث مخابز في مراكز زفتي كفر الزيات بحوزتهم ٥٠ جوالًا من الدقيق المدعم.

ووفقًا للتقرير، فإن الكمية المضبوطة من الدقيق المدعوم بلغت ٥٠ جوالًا، حيث يزن الجوال الواحد حوالي ٥٠ كيلو جرام، ويعد هذا الاكتشاف دليلًا قاطعًا على التلاعب الواضح الذي تمارسه تلك المخابز في توزيع الدقيق المدعوم، وبالتالي ضياع حقوق المواطنين واحتكار المادة الأساسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.